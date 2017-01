Roma, De Vito(M5S): rispettati impegni su licei Tasso e Righi

Roma, 24 gen. (askanews) - Riunione questa mattina ai Licei "Tasso" e "Righi", per l'aggiornamento dei lavori che hanno interessato gli Istituti scolastici.Presente il Consigliere delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Marcello de Vito che ha incontrato il Dirigente scolastico, gli studenti, i responsabili delle ditte appaltatrici, ed i tecnici della Città metropolitana, nonché i responsabili di Acea.

"In una settimana, come da cronoprogramma - ha dichiarato De Vito - siamo riusciti a risolvere il problema del riscaldamento nelle scuole, riparare il danno alle tubature, far tornare la pressione dell'acqua che garantisce il funzionamento delle caldaie e tengo a precisare che l'acqua nella scuola è potabile".

"Nonostante il nostro bilancio non disponga di grandi somme di investimento - ha concluso il consigliere Delegato, De Vito - affrontiamo le problematiche in maniera concreta, chiedendo ai nostri uffici e alle ditte che lavorano per noi, il massimo sforzo con minime spese. Questo spirito e questa volontà ci permettono di risolvere le criticità che emergono nelle scuole che gestiamo. Stiamo organizzando anche un tavolo tecnico con tutti i dirigenti scolastici, in modo da mettere in rete, con trasparenza, i grandi e piccoli problemi, per affrontarli in tempi rispettosi per gli studenti e per chi lavora nel mondo della scuola".