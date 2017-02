Roma, De Vito (M5S): su stadio incontro non definitivo

Roma, 7 feb. (askanews) - "E' stato avviato un tavolo per trovare la migliore soluzione e la risoluzione di alcuni aspetti. Non è un incontro definitivo. Un mese è un tempo ragionevole per trovare una soluzione. Stiamo lavorando per la riduzione delle cubature". Così il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, lasciando il vertice tra As Roma e Giunta Raggi sullo stadio della Roma.