Roma, De Vito (M5S): sopralluogo su freddo in licei romani

Roma, 18 gen. (askanews) - Sopralluogo questa mattina presso gli Istituti scolastici "Righi, "Tasso" e "Regina Elena", dopo le sollecitazioni degli studenti, ricevuti a Palazzo Valentini per problematiche inerenti l'impianto di riscaldamento. Il Consigliere delegato Marcello De Vito per la Città metropolitana di Roma Capitale, i tecnici dell'Ente, l'Acea e la ditta incaricata alla manutenzione dell'impianto, hanno incontrato, i Dirigenti Scolastici e gli studenti, per illustrare l'avanzamento dei lavori. Mentre l'Acea sta lavorando sulle condotte idriche, per ripristinare il livello di pressione necessario all'alimentazione dell'impianto di riscaldamento, un' autobotte sta provvisoriamente fornendo l'acqua necessaria al funzionamento dei riscaldamenti nell'Istituto. rende noto la Città Metropolitana di Roma.

"Ho voluto verificare in prima persona la situazione in quell'edificio scolastico - ha dichiarato il Consigliere Delegato all'edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Marcello De Vito - l'impegno profuso in questi giorni da tutti per intervenire tempestivamente è stato massimo. Ci siamo attivati subito per preservare il benessere dei ragazzi che passano molte ore al giorno a scuola e per assicurare la continuità didattica e non pregiudicare ulteriormente le lezioni".

I tecnici della ditta incaricata hanno rilevato una perdita nelle tubature interrate della scuola, che sono state individuate e sulle quali è in corso l'intervento di rispristino. Il lavoro dovrebbe terminare nei prossimi giorni. Intanto è stata convocata una riunione per aggiornare la situazione al prossimo martedì.