Roma, De Vito (M5S): consiglieri Fdi-An esclusi da seduta odierna

Roma, 9 feb. (askanews) - "L'aula Giulio Cesare non può essere utilizzata per qualsiasi forma di protesta a discrezione dei consiglieri. Questo non ha a che fare con il contenuto politico dello striscione esposto: si è trattato di un comportamento non ammissibile che ha turbato i lavori d'aula. Pertanto è stata disposta l'esclusione dei consiglieri dall'assemblea odierna, in base all'art. 31 del regolamento d'aula, senza censura per le prossime sedute". Così il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito in merito all'espulsione dei consiglieri di Fdi-An promotori di una protesta in aula contro il definanziamento del viaggio del ricordo alle Foibe. "Oggi tra l'altro parteciperò, in rappresentanza della sindaca, alla deposizione di una corona presso il monumento delle vittime delle foibe in zona Laurentina, alle ore 16", ha precisato De Vito.