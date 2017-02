Roma, De Vito: chiesti approfondimenti sul convegno su Gaza

"Non c'è spazio per l'odio, l'ostilità e le discriminazioni"

Roma, 27 feb. (askanews) - "In merito all'iniziativa in programma domani in Campidoglio, nella sala della Piccola Protomoteca, dal titolo 'Gaza: rompiamo l'assedio', mi sono prontamente attivato con gli uffici competenti per approfondire la natura della richiesta avanzata dal consigliere di Sinistra Italiana Stefano Fassina". Così in una nota il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito.

"Inoltre, e questo aspetto mi preme in particolar modo, ho chiesto di verificare e accertare la conformità dei contenuti del dibattito con quanto stabilisce lo Statuto di Roma Capitale che - continua De Vito - all'art. 1 recita 'Roma Capitale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o le tendenze sessuali'".

"Il Campidoglio è una sede istituzionale pacifica, accogliente e inclusiva dove non c'è spazio per l'odio, l'ostilità e le discriminazioni fra popoli. Qualsiasi iniziativa che violi i principi della convivenza civile e promuova forme di discriminazione va condannata, senza nessuna eccezione", conclude.