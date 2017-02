Roma, De Biase(Pd): Raggi a capolinea. De Vito convochi Aula

Roma, 3 feb. (askanews) - "La Giunta Raggi è al capolinea. Chiediamo come Pd al presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito di convocare una conferenza dei capigruppo per convocare l'Assemblea. Chiediamo alla sindaca di venire in Aula Giulio Cesare a riferire, non si può andare avanti così con le mezze verità. De Vito non se ne può lavare le mani. La sindaca deve fare una valutazione serena e dire se è in grado di andare avanti e di continuare a fare il sindaco. Queste cose gravissime che apprendiamo dalla stampa nascondono l'incapacità del M5S di governare la città". Così la capogruppo capitolino del PD Michela Di Biase.

"La verità è che il Movimento 5 stelle in queste ore sta facendo un lavoro strategico per capire se sostenerla o meno. Invece di governare stanno ragionando su come salvare la faccia, è inaccettabile", ha aggiunto.

A chi le chiedeva se non fossero pentiti di aver fatto dimettere l'ex sindaco Ignazio Marino per qualche scontrino ha risposto: "la ricostruzione dei fatti è ingenerosa. Noi lo abbiamo fatto perché abbiamo constatato che non era in grado di amministrare responsabilmente e responsabilmente lo abbiamo fatto. Il M5S faccia le sue valutazioni con altrettanta responsabilità".