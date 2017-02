Roma, da ignoto bouquet in Campidoglio per Virginia Raggi

Roma, 3 feb. (askanews) - "Quel mazzolin di fiori..." per la sindaca di Roma Virginia Raggi arriva in Campidoglio un bouquet di rose rosa, tulipani gialli e altri fiori arancioni. Lo recapita il fattorino di un fioraio con un bigliettino: "alla sindaca di Roma Virginia Raggi" da un supporter ignoto all'indomani dell'interrogatorio della sindaca su nomine e polizze. La sindaca Raggi, però, non è ancora stata avvistata a Palazzo Senatorio.