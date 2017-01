Roma, Corsetti(Pd): regolamento Piazza Navona pronto da 3 mesi

Roma, 17 gen. (askanews) - "Anche quando pensi di averne viste abbastanza, la Giunta Raggi riesce a spostare sempre più in là il limite della cattiva amministrazione". E' quanto dichiara Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Partito Democratico.

"Il Tar arriva a commissariare il Comune di Roma con due dirigenti del Mibac sulla questione dei pittori di piazza Navona - continua Corsetti - nonostante una proposta di regolamento che ho depositato presso la presidenza dell'Assemblea Capitolina già dallo scorso 6 ottobre e che ci avrebbe evitato questa ennesima figuraccia. La mia proposta, che doveva essere discussa entro sessanta giorni dalla presentazione, giace nei cassetti degli uffici del consiglio che non hanno calendarizzato la discussione come previsto dal regolamento comunale"."Ho chiesto - aggiunge Corsetti - di incontrare i due commissari del Mibac che dovranno occuparsi di redigere il regolamento per l'assegnazione di postazioni in favore di pittori, ritrattisti, caricaturisti a piazza Navona, diventata una sorta di terra di nessuno in cui ognuno si finge artista e prende posto nella piazza proprio come chi ne avrebbe il diritto". "Ormai a Roma il caos regna sovrano anche sulla tela di un pittore". Conclude Corsetti.