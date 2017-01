Roma, Corsetti(Pd): forse premi Atac interessano Corte dei Conti

Roma, 13 gen. (askanews) - "L'amministratore unico di Atac deve averci riflettuto molto prima di elargire 2 milioni di premi ai manager dell'azienda. E' evidente che i premi si danno quando si raggiungono gli obiettivi, solo che ai romani non è chiaro ancora quali siano gli obiettivi raggiunti dall'azienda di trasporti della capitale. Tra incredulità e irritazione vorremmo conoscere anche noi i meriti che hanno indotto il dott. Fantasia a concedere le sostanziose regalie in un contesto finanziario così deteriorato. Gli arretrati sui premi aziendali dal 2012 al 2016, ovvero in piena era 'parentopoli', farebbero pensare ad un scherzo. Invece si tratta del nuovo corso inaugurato dal M5S e dalla giunta Raggi in ATAC su cui è bene richiamare l'attenzione della Corte dei Conti." E' quanto dichiara in una nota il consigliere del PD capitolino Orlando Corsetti.