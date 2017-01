Roma, convocata Commissione su emendamento Bilancio

Roma, 18 gen. (askanews) - Pubblicata la convocazione della Commissione capitolina Bilancio con all'Odg gli emendamenti al Bilancio previsionale del Comune di Roma 2017-19 che dovrebbero superare le obiezioni dei Revisori dell'Oref che ne avevano bloccato l'approvazione prima della pausa natalizia.

La Giunta Raggi, convocata oggi pomeriggio e poi sconvocata a seguito dell'emergenza terremoto, non ha però ancora esaminato e licenziato il testo, tantomeno il Documento unico di programmazione che contiene tutte le misure di recupero di fondi indispensabili al via libera dell'Oref. Si prevede che l'incontro avverrà domattina, in tempo per passare i documenti licenziati alla Commissione, convocata per le 15.30 negli uffici dei gruppi di via del Tritone.

All'interno del Dup dovrebbe essere contenuta la vendita della quota capitolina in Aeroporti di Roma, la privatizzazione delle farmacie e servizi sanitari associati Farmacap, che ha sollevato la contrarietà del Pd e di Sinistra per Roma, oltre alla possibilità per le municipalizzate del Comune di fornire servizi a committenti diversi dal Comune di Roma. Il bilancio corretto potrà essere approvato dall'Assemblea capitolina entro fine marzo, grazie al rinvio contenuto del decreto Milleproroghe.