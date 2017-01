Roma, Comune: bonus multe per vigili non a esame amministrazione

Roma, 31 gen. (askanews) - "In riferimento ad articoli apparsi su organi di stampa, si precisa che l'ipotesi di un cosiddetto 'bonus multe', ossia un 'premio' per gli agenti della Polizia locale legato al numero di sanzioni relative alle infrazioni rilevate, non è attualmente all'esame dell'amministrazione capitolina. Sarà invece all'esame, unitamente alle organizzazioni sindacali, nell'opportuna sede del tavolo di contrattazione, apertosi ufficialmente nella giornata di ieri, un metodo che consenta di ricollegare le premialità all'effettiva produttività". Lo rende noto il Campidoglio in una nota.