Roma: cominciano a radunarsi i sostenitori di Raggi in piazza

"Virginia non sei sola"

Roma, 17 feb. (askanews) - Una coreografia che, nelle intenzioni, occuperà tutta piazza del Campidoglio. Qualche decina di sostenitori che si preparano con pettorine bianche col cuore alla manifestazione di sostegno alla sindaca di Roma Virginia Raggi. I cartelli di chi è già arrivato ricostruiscono le proprietà dei principali giornali e agenzie di stampa, per dimostrare la strumentalità degli attacchi subiti dalla sindaca. Due nuvole di palloncini rossi a forma di cuore animeranno l'iniziativa alla quale, secondo gli organizzatori, grazie al passaparola su internet parteciperanno "molte migliaia di romani". L'invito sarebbe, infatti, circolato in un gruppo chiuso, mentre l'evento pubblico "Virginia non sei sola" ha al momento circa 70 condivisioni.