Roma, Colomban: vi assicuro che nel 2017 vedrete miglioramenti

"Non si ristrutturano aziende in due mesi"

Roma, 1 feb. (askanews) - "Io ho ristrutturato oltre 15 aziende del mio gruppo e due pubbliche e non ho mai mandato a casa nessuno. Chi vi dice che per ristrutturare un'azienda ci vogliono due mesi o non sa o vi racconta delle palle. Nel 2017 vedrete un miglioramento nelle partecipate, ve lo assicuro". Così l'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban nella seduta odierna della Commissione Trasparenza presieduta dal consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo.

"Non c'era tempo per fare bene i contratti di servizio per le Partecipate, veramente bene. Per questo abbiamo proceduto a rinnovi parziali prima di proporre i nuovi accordi", ha aggiunto.