Roma, Colomban: al lavoro con legali su sentenza Tar Multiservizi

Roma, 1 feb. (askanews) - "Su Multiservizi stiamo lavorando con gli avvocati a fronte della sentenza del Tar di due tre giorni fa che ci ha chiesto uno spezzettamento della società. Il nostro obiettivo è salvaguardare l'occupazione".

Lo ha detto l'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban nella seduta odierna della Commissione Trasparenza presieduta dal consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo.

"Eviterei di entrare nello specifico in casi più difficili come Roma Metropolitane e Multiservizi - ha aggiunto Colomban - perché stiamo lavorando intensamente per evitare conseguenze sui lavoratori".