Roma, Celli(RtR): su partecipate da M5S mesi di versioni diverse

Roma, 1 feb. (askanews) - "Chiedo all'ex opposizione, che al tempo in cui non governava parlava e denunciava continuamente gli sprechi dell'amministrazione capitolina rispetto alle Partecipate, se si intende produrre un piano di rilancio per le aziende di Roma Capitale o le si vuole dismettere". Così la consigliera capitolina di Roma Torna Toma Svetlana Celli, nel corso dell'audizione dell'assessore capitolino Massimo Colomban in commissione Trasparenza.

"Assistiamo da mesi a versioni discordanti sulla visione del M5Sm sulle aziende, ma vorremmo essere utili e permettere a quella parte della città che rappresentiamo, di capire che cosa si vuole fare per le aziende capitoline, a partire da quelle più in difficoltà - ha aggiunto -. L'assessore Colomban è arrivato da poco, la Giunta Raggi è in carica oltre da 7 mesi, ma ancora Roma capitale non riesce a vedere una direzione nella gestione di questa questione e Roma ha bisogno di andare avanti, a prescindere dagli assessori in carica".