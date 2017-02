Roma, Celli (RtR): urgente nuovo regolamento per immobili Comune

Roma, 23 feb. (askanews) - "Prendo atto dell'iniziativa della Giunta capitolina che ieri ha finalmente approvato la delibera sul riordino del Patrimonio, grazie anche alla sollecitazione del Consiglio che nei giorni scorsi aveva approvato all'unanimità la Mozione del gruppo Lista Civica #RomaTornaRoma. Così la capogruppo di #RomaTornaRoma Svetlana Celli. "La delibera 140 prevedeva già cinque step per il riordino del Patrimonio. Resta da capire, ma questo potremo farlo leggendo nel dettaglio la delibera, se il nuovo input dato dalla Giunta saprà essere incisivo. Resta prioritario per questo approvare in tempi rapidi il nuovo Regolamento, per evitare che a sgomberi seguano occupazioni degli immobili liberati. Mettere ordine in questo settore è doveroso, non solo dal punto di vista economico e sociale, ma soprattutto per valorizzare l'offerta culturale di prossimità che non sempre può essere svolta dalle istituzioni, e per tutelare attività sane e in regola. Solo con un percorso così integrato potrà essere salvaguardato chi, nel rispetto delle regole, svolge un ruolo sociale e di interesse pubblico nella nostra città".