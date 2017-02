Roma, Celli (RtR): Raggi chiedeva bando assessori oggi fa casting

In un vecchio post Raggi attaccava Marino su trasparenza nomine

Roma, 21 feb. (askanews) - "In questo vecchio post poco più di due anni fa l'allora consigliera comunale Virginia Raggi denunciava le modalità di scelta degli assessori di Marino. Oggi che è Sindaca di "grossolani errori" ne abbiamo visti ben altri. Ma dov'è oggi quella trasparenza tanto invocata? Dove sono i bandi e i curricula e dov'è il cambiamento? Ah già, oggi si fanno i casting! E questa è trasparenza?". Così su Facebook la capogruppo della lista Civica capitolina #RomaTornaRoma, Svetlana Celli, copiando un link a un vecchio post in cui la allora consigliera comunale del M5S Virginia Raggi lamentava l'avvicendamento nella Giunta Marino di Rita Cutini con Francesca Danese a assessora ai servizi sociali capitolini, senza che ci fosse stato un bando per la sua selezione.