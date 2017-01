Roma, Cardilli: su scuole decisioni dei responsabili sicurezza

Roma, 18 gen. (askanews) - "Per quanto riguarda le scuole ci siamo sentiti con prefettura, protezione civile e vigili del fuoco, nessuna segnalazione rilevante era pervenuta, per questo non si è resa necessaria l'evacuazione delle scuole. Ovviamente in ogni scuola c'è un responsabile di sicurezza, che hanno assunto iniziative personalmente dove l'hanno ritenuto opportuno. Non ci sono stati danni agli edifici scolastici, ovviamente è noto che le scuole soffrano in generale di una carenza di manutenzione ordinaria, ma quello è un altro discorso". Lo ha spiegato Marco Cardilli, delegato sicurezza e protezione civile del Comune di Roma, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Abbiamo concluso da poco la riunione del Coc (Centro operativo comunale) abbiamo fatto il punto della situazione coordinando i vari attori dell'emergenza - ha reso noto Cardilli -. Come noto abbiamo chiuso subito le metropolitane, fortunatamente le verifiche hanno dato esito negativo. Contemporaneamente abbiamo deciso l'apertura delle Ztl per facilitare il traffico".

"Il COC continua ad essere convocato in forma permanente -ha spiegato Cardilli-, quindi tornerà a riunirsi prontamente e ad adottare eventuali contromisure in caso di necessità".