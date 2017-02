Roma, 10 feb. (askanews) - "Esprimiamo la nostra solidarietà alla sindaca Raggi per il titolo offensivo, allusivo e volgare che oggi Libero pubblica in prima pagina. Il confronto e il dibattito politico sono ben altro e non dovono scadere nel sessismo, né ledere la dignità delle donne". E' quanto affermano le consigliere regionali di Si - Sel, Marta Bonafoni e Daniela Bianchi.