Roma, blog Grillo: quella di Roma è amministrazione coraggiosa

Roma, 3 feb. (askanews) - "Coni e Malagò si sono visti sfilare da sotto il naso la ricca torta delle Olimpiadi grazie ad un'amministrazione coraggiosa, e tentano di rifarsi aggrappandosi al bilancio pubblico e alle tasse dei cittadini. Chi glielo consente è il Governo, ma in particolare il Ministro dello Sport Luca Lotti, che è anche segretario del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica)". Dal blog di Beppe Grillo arriva un sostegno indiretto all'amministrazione Raggi. In un post su Coni e dintorni si cita la giunta capitolina come un'amministrazione coraggiosa.