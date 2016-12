Roma, Bergamo: Comune ha ripreso possesso del Teatro Valle

Aperte le porte alla ditta per i primi lavori

Roma, 30 dic. (askanews) - Ieri, come promesso, Roma Capitale ha preso formalmente possesso del Teatro Valle "aprendo le porte alla ditta incaricata della prima fase dei lavori necessari a restituire il teatro alla città (il momento nella foto qui sotto)". Lo spiega in un post su Facebook l'assessore alla Cultura e vicesindaco capitolino Luca Bergamo . "Parecchi anni dalla chiusura decretata dallo Stato e dopo infinite torsioni, in sei mesi abbiamo sbloccato la situazione e iniziato il percorso che porterà all'apertura di un teatro rimesso a norma. Sono contento di questo importante passo", conclude Bergamo