Roma, Baldassarre: piano Farmacap entri in Linee guida sociali

Roma, 10 feb. (askanews) - "Le linee di indirizzo sono l'atto che ci consentirà di definire la realtà di Farmacap per come vogliamo portarla avanti in futuro. Abbiamo una forte volontà di garantire i livelli occupazionali, abbiamo più volte incontrato i lavoratori e c'è grande preoccupazione soprattutto sulla parte sociale, dove finora c'è stata una convenzione a singhiozzo mentre noi vorremmo dare una visione a più ampio respiro. Noi abbiamo trovato in atto una sperimentazione rispetto ai presidi sociosanitari ma non c'erano i dati quali-quantitativi necessari per analizzare questa sperimentazione". Così l'assessora capitolina al Sociale Laura Baldassarre nel corso della seduta congiunta tra le commissioni capitoline Bilancio e Affari sociali sul caso Farmacap.

Rispetto al nido, oggi chiuso, che fa parte del sistema Farmacap "purtroppo il giorno prima dell'arrivo del commissario è stato chiuso nonostante l'amministrazione fosse disponibile a una convenzione diretta per garantire continuità ai bambini. In questo momento abbiamo, però, una grande opportunità di ripensare il ruolo di queste farmacie sul territorio, visto che sono presenti in tante periferie dove diventano davvero gli ultimi presidi - ha spiegato Baldassarre -. Dovremmo intrecciare perciò la formulazione delle linee guida con la stesura del Piano sociale cittadino per includere una corretta vocazione sociale dell'azienda in una più ampia programmazione cittadina. Farmacap è un grande patrimonio della città che va valorizzato e messo maggiormente nelle disponibilità dei cittadini".