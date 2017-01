Roma, Baglio(Pd): demolito palazzo via Farnesina, Comune assente

Roma, 9 gen. (askanews) - "E' una giornata triste per gli abitanti della palazzina di via della Farnesina crollata tre mesi e mezzo fa, che oggi hanno eseguito l'ordine di demolizione. Tutte operazioni avviate a proprie spese dagli stessi inquilini. Esprimo a tutti loro la mia solidarietà. In questa giornata hanno visto venire giù definitivamente tutti i loro averi in poche ore, senza riuscire a recuperare nulla all'interno delle abitazioni. E senza, lo sottolineo, nessun segnale dal Campidoglio, tranne una generica dichiarazione di intenti, che risale ormai a oltre un mese fa, a garanzia di mutui a tassi agevolati per la ricostruzione. Il minimo che si potesse fare". Così la consigliera pd dell'Assemblea Capitolina Valeria Baglio.