Roma, Baglio (Pd): nessuna risposta da Giunta Raggi su Casale arti

Roma, 9 feb. (askanews) - Un Casale di proprietà comunale per il quale il Miur ha da tempo presentato un progetto pilota e che da marzo dello scorso anno attende una risposta dall'Amministrazione capitolina. Sul Casale delle Arti, o Casale Gomenizza, che si trova nel quartiere Prati alle spalle della Rai di via Teulada, e che risulta vuoto da anni, si è interessato anche il Municipio I con diverse lettere al commissario Tronca e poi alla Sindaca Raggi, per sottolineare la rilevanza del progetto. Al centro dell'iniziativa del Ministero, patrocinata dal Municipio del Centro Storico, un centro urbano aperto ai cittadini e l'inclusione dei ragazzi neurodiversi e autistici con attività tra le quali il giardinaggio e altre iniziative utili ai ragazzi e alla collettività.

"Sono rimasta sconcertata dalla risposta in Aula di ben due assessori, Mazzillo e Baldassarre, che comunque voglio ringraziare per essere almeno venuti in Aula". Così la consigliera dem Valeria Baglio, che in Assemblea Capitolina ha presentato una interrogazione a novembre 2016 sul Casale, alla quale è stata data riposta oggi in Aula Giulio Cesare. "Alla mia richiesta di una risposta di tempi certi hanno solo saputo ribattere con quello che ormai è un triste slogan di questa maggioranza: "Stiamo lavorando". Eppure, sarebbe ora che si svegliassero dal torpore delle loro beghe interne per dare risposte alla città, più che urgenti su temi come questo. Perché ci sono famiglie in difficoltà, per le quali un tale progetto rappresenta davvero una speranza nella gestione quotidiana di ragazzi, per i quali le Istituzioni devono poter fare qualcosa di duraturo e importante".