Roma, Aurigemma (FI): centro migranti al Tecnopolo sarebbe folle

Roma, 9 feb. (askanews) - "Da giorni i cittadini di Settecamini, in zona Tiburtina sono preoccupati per le voci che circolano in merito alla possibilità che la struttura all'angolo di via del Tecnopolo, adesso vuota, possa diventare un centro di accoglienza per migranti. Chiediamo alla Giunta Comunale e al Municipio IV di chiarire questa situazione, poiché se la notizia in questione dovesse essere confermata, sarebbe decisamente incomprensibile e inappropriata. Infatti, il quartiere già presenta forti criticità in termini di servizi, quindi la priorità dovrebbe essere quella di adottare misure al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti".

Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma, spiegando che "una scelta di questo tipo, invece, rischierebbe di creare pesanti ripercussioni su un territorio già di per se fragile. Inoltre, nel caso tutto ciò dovesse essere vero, sarebbe doppiamente grave anche per la modalità utilizzata: reputiamo, infatti, assurdo che i cittadini debbano subire simili scelte, calate dall'alto senza una opportuna e adeguata informazione. Per noi, comunque, resta un'eventualità da scongiurare. Riteniamo piuttosto che tale struttura debba essere utilizzata proprio per fornire risposte alle necessità del territorio".