Roma, Aula comincia esame Bilancio. Audizione Oref slitta a domani

Roma, 26 gen. (askanews) - Si apre in seconda convocazione, e dopo più di mezz'ora di consultazione con i capigruppo d'aula, l'Assemblea capitolina con all'oggetto l'ultima delibera al centro della maratona di Bilancio. La Proposta n. 23/2016 recante il "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Piano degli Investimenti 2017-2019".

Il presidente dell'Assemblea Marcello De Vito ha ricordato che l'audizione dell'Oref, inizialmente prevista per oggi, è slittata a domani in apertura di seduta per l'impegno dei revisori stessi, a lui riportato dalla presidente dell'organismo, in una concomitante attività di formazione.

L'audizione, dunque, si dovrebbe tenere in apertura d'aula alle ore 13 di domani. L'Aula dunque ha iniziato l'esame degli Ordini del giorno ammessi dall'1 al 1743 per i quali sono state concordate tre ore di discussione complessive.