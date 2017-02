Roma, Ass.21 Luglio: dialogo Comune su piano Rom rischia la farsa

Roma, 21 feb. (askanews) - Si svolgerà nella giornata di oggi presso la Sala Consiliare del Municipio XI l'assemblea pubblica organizzata dal Comune di Roma che affronta l'argomento dal titolo "Rom, Sinti e Camminanti". L'iniziativa è all'interno della campagna #RomaAscoltaRoma finalizzata alla stesura del Piano Sociale Cittadino. Secondo il metodo stabilito dagli amministratori romani anche sulla "questione rom" ogni cittadino sarà chiamato a contribuire alla scrittura del programma di azione attraverso la partecipazione all'assemblea pubblica e l'invio di proposte on-line utilizzando il sito di Roma Capitale. Per l'Amministrazione Comunale "saranno i cittadini stessi a partecipare direttamente a questa fase di ascolto, insieme alle associazioni per poter inserire il loro punto di vista nella redazione del Piano Sociale Cittadino".

L'Associazione 21 luglio esprime in una nota "una forte perplessità in relazione al metodo e alla sostanza. Nelle intenzioni dei promotori sembrerebbe emergere l'obiettivo di dare enfasi al valore della partecipazione popolare, uno degli assi su cui si fonda il Movimento politico chiamato a governare la città. Ma non appare né efficace né corretta la raccolta indiscriminata di pareri o punti di vista su argomenti così specifici e delicati. La consultazione rischia inoltre di trasformarsi in una vera e propria farsa poiché il Comune di Roma, come pubblicamente confermato dai partecipanti al Tavolo istituzionale, ha in realtà già approvato e promosso il "Piano" insieme ad una serie di azioni già avviate nel mese di gennaio: «il Piano rom è stato già firmato dalla dott.ssa Laura Baldassarre il 1° febbraio 2017 e verrà attuato» ha confermato in Assemblea Municipale Umberto Placci, presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio V".(Segue)