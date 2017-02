Roma, ass. Marzano: patto con Barcellona per l'innovazione digitale

Ok a accordo da Giunta capitolina

Roma, 1 feb. (askanews) - Dati aperti, partecipazione, smart city, trasparenza, trasformazione digitale e software libero. Sono questi i temi su cui Roma Capitale e Barcellona hanno ufficializzato un'intesa sottoscritta oggi, in occasione dell'apertura della Digital Social Innovation Fair 2017, dall'Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano e dalla Commissaria del Dipartimento di Tecnologia e Innovazione Digitale del Comune di Barcellona Francesca Bria.

Il testo dell'accordo, approvato ieri dalla Giunta Capitolina, prevede l'avvio di una partnership tra le due amministrazioni e il supporto reciproco sia in ambito comunitario che internazionale per la realizzazione di progetti comuni sui principali temi dell'innovazione digitale.

"È per noi un grande onore poter collaborare con Barcellona, la città che, già da qualche anno, è in cima alle classifiche sulle smart city a livello mondiale - dichiara Marzano - questa collaborazione servirà da stimolo per riaccreditare Roma nel panorama internazionale".

"Ci impegniamo a promuovere non solo la cooperazione tra le nostre amministrazioni ma anche quella tra le nostre comunità: vogliamo coinvolgere le associazioni imprenditoriali e culturali perché siano parte attiva dello scambio di informazioni e buone pratiche per una smart city inclusiva, circolare e democratica", aggiunge Bria.

Primo passo operativo dell'intesa sarà l'attuazione di una strategia congiunta sulla trasformazione digitale e la migrazione verso il software libero, il cui utilizzo è già stato previsto da una delibera della Giunta Capitolina dello scorso ottobre.