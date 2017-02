Roma, As Roma arriva a Palazzo Senatorio per incontro su stadio

Roma, 14 feb. (askanews) - Sono arrivati in Campidoglio per il tavolo politico sullo Stadio della Roma il direttore generale della As Roma Mauro Baldissoni, il referente dei costruttori proponenti Luca Parnasi con i tecnici al seguito tra i quali il project manager Simone Contasta. All'incontro, che dovrebbe essere coordinato dal vicesindaco Luca Bergamo insieme ad alcuni consiglieri come nell'appuntamento precedente, a quanto si apprende, non sarà presente la sindaca di Roma Virginia Raggi. Neanche l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini si è visto in Campidoglio.