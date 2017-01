Rifiuti Lazio, Di Paolo: Zingaretti cerca una discarica

Roma, 17 gen. (askanews) - "Solo qualche anno fa, dallo scranno di palazzo Valentini, Zingaretti sentenziava che era una sconfitta continuare a parlare di discariche, a distanza di tempo implora il sindaco di Raggi di individuare una discarica di servizio altrimenti non può chiudere il nuovo piano regionale sui rifiuti". A dirlo il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità è Territorio), riferendosi alle parole di ieri del governatore sul tema rifiuti.

"Al timone della Regione Lazio, Zingaretti fa inversione di marcia sull'emergenza rifiuti - aggiunge - mentre il sindaco Raggi preferisce attendere e non assumersi responsabilità, proprio come faceva l'allora presidente della Provincia. La verità è che da oltre quattro anni Zingaretti ha latitato sulle politiche dei rifiuti, brillando per la totale assenza di programmazione e arrancando, solo a fine legislatura, per la redazione di un nuovo piano dei rifiuti. Nel frattempo, a oltre un mese dalla mia interrogazione, su Lazio Ambiente tutto tace" conclude.