Rifiuti Cerveteri, Pascucci: il Consiglio di Stato ci dà ragione

Roma, 20 gen. (askanews) - Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Cerveteri annullando la sentenza del Tar sulla gara legata alla gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Stato accoglie infatti definitivamente il ricorso presentato dal Comune di Cerveteri. Nelle prossime settimane saranno pubblicate le motivazioni, ma il dispositivo parla chiaro e non lascia adito a dubbi. "Oggi è una giornata storica per la nostra città - ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci - dopo quasi un anno di difficoltà dovute ai ricorsi sui quali alcuni politicanti hanno fortemente speculato, e alle azioni sconsiderate che hanno generato gravi disagi alla popolazione di Cerveteri impedendoci di partire a regime con il sistema Porta a Porta. Oggi il Consiglio di Stato ha finalmente messo una pietra tombale su questa vicenda dimostrando in modo inequivocabile che abbiamo sempre lavorato nel rispetto delle regole".