Rifiuti, Anci: metà comuni italiani ha raggiunto obiettivi Ue

Roma, 7 feb. (askanews) - "Anche i Comuni si sono messi in campo per raccogliere la sfida dell'economia circolare di 'trasformare i rifiuti in energia': 3549 amministrazioni hanno già superato l'obiettivo Ue del 50% di avvio a riciclo fissato per il 2020, e tra questi ben il 60% hanno raggiunto il tetto del 65% di raccolta differenziata". Lo afferma il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, Enzo Bianco, intervenendo alla Camera nel corso del convegno "La riforma dei rifiuti - A 20 anni dal dlgs 22/97".

"La proposta della Commissione europea per una nuova direttiva rifiuti - spiega Bianco - pone ambiziosi target per il riciclo. Siamo di fronte ad una nuova sfida, quella dell'economia circolare, alla quale non vogliamo né possiamo sottrarci. Non solo perché le misure previste dalla revisione normativa potranno creare più di 180.000 posti di lavoro diretti nell'Ue entro il 2030, che verranno ad aggiungersi ai 400.000 che, secondo le stime, risulteranno dall'attuazione della legislazione sui rifiuti in vigore. Questa sfida è fondamentale anche - aggiunge Bianco - per rafforzare l'integrazione tra gestione dei rifiuti e processi industriali di produzione, di distribuzione e di consumo. La normativa sui rifiuti, con il suo sistema di obiettivi e con il rafforzamento degli schemi di responsabilità estesa dei produttori (il più efficace strumento di sviluppo del riciclo messo in campo dall'Unione europea), diventa così strumentale all'attivazione e al potenziamento della green economy. In primo luogo attraverso la creazione di nuove filiere di recupero industriale dei materiali". (Segue)