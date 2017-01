Regioni, domani si riunisce Conferenza presidenti. Ecco l'odg

Roma, 18 gen. (askanews) - Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni per domani alle 10.

Il previsto incontro con il ministro dell'Interno, Marco Minniti, è stato rinviato a mercoledì 25 gennaio.

La Conferenza delle Regioni esaminerà i punti all'ordine del giorno delle successive Conferenza Unificata (ore 15) e Conferenza Stato-Regioni (ore 15.30) ma affronterà anche altri temi e fra questi: Affari finanziari - proposta di documento da rappresentare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito alla finanza delle Province e delle Città metropolitane; Ambiente ed energia - valutazioni in merito al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C 4200), da rappresentare alla Commissione Bilancio della Camera; Spettacolo - valutazioni in merito al Disegno di legge 2287- bis (Delega al Governo per il Codice dello Spettacolo) da rappresentare in sede di audizione alla VII Commissione del Senato; bozza di Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018; Lavoro - proposta di apertura di un confronto con il Governo sulla situazione del sistema creditizio, con particolare riferimento ai risvolti della crisi in atto sull'occupazione.