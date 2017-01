Regione Sardegna: allerta per gelo e neve fino al 18 gennaio

Roma, 15 gen. (askanews) - La Protezione civile della Sardegna ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse per gelo e nevicate, estendendo il precedente avviso del 13 gennaio, a partire dalle 10 di domani, 16 gennaio 2017, e sino alle ore 10 del 18 gennaio 2017. Si prevede infatti che il gelo e le nevicate sulla Sardegna proseguiranno ancora sino alla mattina di mercoledì 18 gennaio. Nelle ore diurne di domani il fenomeno si attenuerà. A partire dalla notte tra il 16 e 17 gennaio le nevicate si intensificheranno nuovamente, interessando anche l'intera giornata di martedì 17, fino alla serata, con l'estensione del fenomeno anche a bassa quota.

La Regione Sardegna invita la popolazione alla massima prudenza, limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare cautela in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a essere prontamente utilizzati.