Regione Marche: chi non può stare a casa sarà alloggiato in hotel

Roma, 18 gen. (askanews) - "A seguito dei nuovi eventi sismici la Regione ha avvisato tutti i sindaci che la popolazione che non può o non vuole rimanere in casa dovrà necessariamente essere accolta in strutture ricettive locali o in strutture alberghiere. Per le strutture alberghiere contattare alla seguente e-mail alloggiamenti.dicomac@protezionecivile.it". Lo si legge in una nota della Regione Marche.