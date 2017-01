Regione Marche: ancora persone isolate ma risposte stanno arrivando

Roma, 19 gen. (askanews) - Continua l'emergenza neve e sisma nelle Marche. Al lavoro il Comitato operativo regionale riunito in modo permanente per organizzare i mezzi e gli uomini che, dalle altre regioni, stanno raggiungendo le numerose frazioni isolate dell'ascolano e del maceratese. "Le risposte stanno arrivando - spiega l'assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti - abbiamo fatto in modo che le forze che si sono mobilitate siano distribuite a servizio delle numerosissime comunità che hanno esigenze e se arriveranno altri aiuti non avremo difficoltà ad impiegarli. Il problema delle Marche e che questi fenomeni hanno colpito ancora una volta un'area molto vasta. La coincidenza del sisma e della neve e il protrarsi degli eventi sta creando condizioni anche psicologiche e personali difficili per i cittadini, ma anche per i sindaci e gli operatori al lavoro dal 24 agosto".

Le colonne provenienti da Bolzano, Trento, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana in parte sono gia' operative, altre sono in arrivo entro il pomeriggio. Le comunicazioni con i sindaci sono rese difficili dall'assenza di corrente elettrica e gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine raggiungono fisicamente i posti anche a piedi o con gli sci per poter capire le singole situazioni, le priorità, le esigenze ed inviare i relativi aiuti necessari. (Segue)