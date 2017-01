Regione Liguria stanzia 5,3 mln per le disabilità gravissime

Genova, 5 gen. (askanews) - La giunta regionale della Liguria, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali, Sonia Viale, ha stanziato 5,3 milioni di euro del fondo per le non autosufficienze del 2016 per il sostegno a casa delle persone in condizione di disabilità gravissima.

Il contributo mensile alle famiglie va da un minimo di 500 euro ad un massimo di mille euro, a seconda della gravità delle condizioni del paziente. "E' un aiuto concreto -ha spiegato Viale- alle famiglie che assistono a casa i propri cari affetti da patologie gravi cronico-degenerative che implicano una condizione di dipendenza totale e assistenza h 24 per bisogni complessi, come i pazienti affetti da Sla".

Per il 2017 l'assessore regionale alle politiche sociali ha annunciato l'avvio di un monitoraggio da parte di tutte le Asl liguri "per stabilire il numero preciso delle persone in condizioni di disabilità gravissima assistite in Liguria. Questo dato -ha concluso Viale- verrà comunicato al ministero delle Politiche Sociali entro il primo trimestre al fine del riparto del fondo nazionale per le non autosufficienze 2017".