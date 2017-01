Regione Lazio: sulla meningite c'è stata efficienza

Roma, 19 gen. (askanews) - "Il sistema regionale di sorveglianza "SERESMI" ha dimostrato di funzionare egregiamente anche nel caso della bimba di sei anni ricoverata presso il Policlinico Gemelli. Nel giro di 24 ore, come previsto dalle procedure, sono stati contattati tutti i soggetti entrati in stretto contatto con la bambina". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Grazie alla stretta collaborazione degli insegnanti , dei rappresentanti dei genitori e dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale, la prevista profilassi è stata portata a termine in tempi rapidissimi".