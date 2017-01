Regione Lazio: ripristinati collegamenti telefonici area sisma

Roma, 19 gen. (askanews) - "Dalle prime ore di questo pomeriggio sono stati ripristinati i collegamenti telefonici nei Comuni di Posta e Cittareale. Il tutto è stato reso possibile grazie all'intervento di Telecom sollecitato dall'Amministrazione regionale per risolvere il guasto al ripetitore che aveva completamente isolato i borghi del reatino già duramente colpiti in questi giorni dal sisma e dal maltempo". A darne notizia in una nota la Regione Lazio.