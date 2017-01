Regione Lazio: nonostante meteo assistenza medica in aree sisma

Roma, 18 gen. (askanews) - "L'assistenza sanitaria presso i due Pass nelle zone di Amatrice e Accumoli, nonostante le attuali condizioni meteo sono comunque assicurati. Presso il Pass Salaria al km 139 loc. Torrita sono presenti un medico di medicina generale e 3 infermieri. Presso il Pass di Amatrice sono presenti il medico di Continuità Assistenziale e un medico di Medicina Generale, ospitati presso i container del 118 e della Farmacia nell'area Don Minozzi. Eventuali interventi sul territorio di tale personale sarà reso possibile con il supportato della Protezione Civile e del 118". Lo comunica la regione Lazio spiegando che "è inoltre attivo h 24 il servizio di emergenza sanitaria attraverso un' ambulanza con medico a bordo e 2 container, oltre a 2 pick up attrezzati per la neve. La struttura della tenda nell'area, verrà smontata per consentire l'allestimento dei nuovi shelter a cura dell'azienda vincitrice della gara, il cui contratto è stato sottoscritto lo scorso 13 gennaio".