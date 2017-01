Regeni, Serrachiani: insistiamo per avere la verità

Udine, 24 gen. (askanews) - "Insistiamo per avere la verità e supportiamo la famiglia in questo, e domani per dare un segnale di vicinanza non solo alla famiglia, ma all'intera comunità del Friuli Venezia Giulia, la sede della Giunta regionale a Trieste sarà illuminata di giallo". Così la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, commentando a Udine il primo anniversario della scomparsa del ricercatore friulano Giulio Regeni, ucciso al Cairo.

"Supportiamo il governo italiano affinché abbia tutte le informazioni necessarie - ha infine aggiunto Serracchiani - e siamo rimasti anche noi molto colpiti dalle immagini che abbiamo visto in queste ore".