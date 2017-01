Regeni, s Torino striscione su assessorato Pari Opportunità

Torino, 25 gen. (askanews) - "Verità per Gulio Regeni" è lo strisicone che da stamane campeggia, in via Corte d'appello a Torino, sulla facciata dell' assessorato comunale alle Pari Opportunita'.

L'assessore alle pari opportunità Marco Giusta ha spiegato che lo striscione è stato apposto su richiesta di Amnesty Internationa, "non solo perché è l'anniversario ma perché proprio in questi giorni arrivano le prime vere risposte alle pressanti richieste che dalla famiglia e da tutto il Paese sono state rivolte alle autorità egiziane sulla responsabilità della morte di Regeni. Oggi la memoria si fa attualità".

"Con questo gesto ci affianchiamo a tutti coloro che chiedono di sapere la verità e ci uniamo al dolore della famiglia Regeni. Lo striscione starà qui finché sarà necessario" ha aggiunto l'assessore.

"Per noi è molto importante che il Comune confermi l'interesse e la partecipazione in una vicenda emblematica di tante sparizioni avvenute e che avvengono tuttora in Egitto - ha spiegato la responsabile Relazioni esterne Piemonte di Amnesty International, Angela Vitale -. Siamo tutti a fianco dei genitori di Giulio, ringrazio il Comune per aver voluto partecipare alla campagna che conduciamo in tutta Italia".

