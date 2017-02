R.Campania interviene per scongiurare stop giudice pace a Marano

Napoli, 22 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, facendo seguito ai contatti avuti con il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, è intervenuto per scongiurare il blocco dell'ufficio di Marano del Giudice di Pace, in sofferenza per la cronica insufficienza di personale della giustizia.

L'Ufficio copre un bacino di utenza significativo che interessa oltre al Comune di Marano, anche Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca, e rappresenta "un importante presidio di legalità e giustizia nella vasta area a nord di Napoli". Nelle more di eventuali provvedimenti che saranno presi dal ministero della Giustizia, la Regione Campania - si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia - provvederà a dislocare personale amministrativo per fornire supporto alla mole di lavoro in capo all'Ufficio.