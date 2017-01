Raggi: nessun passo indietro, Atac è e rimarrà pubblica

Roma, 12 gen. (askanews) - "Non faremo un passo indietro davanti chi mira a privatizzare Atac, strappandola dalle mani dei cittadini. Atac è e rimarrà pubblica. Per questo siamo al lavoro per rilanciare l'azienda, renderla più efficiente e competitiva. E lo vogliamo fare insieme ai dipendenti". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Questa mattina, insieme all'assessora alla Città in Movimento Linda Meleo, il presidente della commissione capitolina Mobilità, Enrico Stefàno, e l'Ad di Atac, Manuel Fantasia, sono stata al deposito Atac di Magliana per confrontarmi con i lavoratori sulle criticità e per conoscere i loro problemi quotidiani", sottolinea Raggi.

"Ma soprattutto per ringraziarli del lavoro che ogni giorno svolgono per offrire ai cittadini un servizio fondamentale per tutti come quello del trasporto pubblico locale. Abbiamo trovato Atac in stato di abbandono. E proprio chi l'ha ridotta così, in macerie, adesso ha ancora il coraggio di parlare. Noi abbiamo invertito la rotta. E i primi risultati si stanno già vedendo: non abbiamo la bacchetta magica per risolvere i tanti problemi che ci hanno lasciato ma di sicuro non ci tireremo indietro davanti a questa sfida così importante per il futuro di Roma", cocnlude.