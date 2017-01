Raggi: impegnati al massimo su versante trasporti a Roma

Roma, 14 gen. (askanews) - "Continua il nostro lavoro per migliorare le condizioni di vita dei romani. A febbraio riprenderanno le attività di rifacimento del manto stradale dei tratti più disastrati delle principali arterie della città. Nel frattempo prosegue l'attività della task force anti-buche potenziata dal Campidoglio con squadre di controllo in ogni Municipio per monitorare capillarmente le strade e la qualità dei lavori". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel primo articolo pubblicato nel nuovo spazio sul sito istituzionale del Campidoglio, "La sindaca risponde".

"In appena due settimane, dal 15 al 31 dicembre, la manutenzione ordinaria delle strade di grande viabilità su tutto il territorio di Roma Capitale ha consentito la riparazione di oltre 400 buche - spiega Raggi - Le zone coinvolte vanno dal centro alle periferie e comprendono, ad esempio, via Casal di Marmo, piazza Verbano, Lungotevere Cadorna, Lungotevere della Vittoria, o ancora via Cassia, via della Storta, via Flaminia, via Battistini, via Trionfale, o la centralissima piazza del Popolo".

"Anche sul versante trasporti siamo impegnati al massimo. Nei giorni scorsi ho visitato il deposito Atac di Magliana. Ho incontrato i dipendenti, ricevendo utili informazioni sulle condizioni e sui problemi relativi al loro lavoro. E' stata l'occasione - ha detto - per ribadire la volontà dell'amministrazione capitolina di non privatizzare l'azienda: noi vogliamo risanarla e rilanciarla. In settimana, inoltre, abbiamo incontrato i sindacati e siamo riusciti a scongiurare lo sciopero dei trasporti, legato alla richiesta di effettuare un referendum sull'accordo sindacale del 17 luglio 2015. E su questo tema si apriranno a breve dei tavoli di confronto con l'azienda".(Segue)