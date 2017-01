Raggi: dipendenti Campidoglio denuncino casi illegalità

Roma, 14 gen. (askanews) - "Un passo in avanti relativo alla macchina amministrativa: è stato approvato il nuovo codice di comportamento per i dipendenti di Roma Capitale. Abbiamo voltato pagina rispetto al passato ed è stato avviato un processo partecipato per snidare la corruzione. Ribadite le caratteristiche fondamentali del 'whistleblowing'. Per questo invito tutti i dipendenti a denunciare i casi di illegalità e gli illeciti che si trovano davanti". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel primo articolo pubblicato nel nuovo spazio sul sito istituzionale del Campidoglio, "La sindaca risponde".

"Intanto - ricorda Raggi - riparte il tavolo tecnico tra Campidoglio e Autorità Nazionale Anticorruzione. Ad esso sarà affidato il compito di monitorare gli effetti delle misure correttive adottate in materia contrattuale, anticorruzione e di trasparenza, per superare le criticità. Vogliamo proseguire nell'attività di collaborazione con l'Autorità e sviluppare il prezioso rapporto di collaborazione avviato".

La sindaca spiega che uno dei temi fondamentali è la sicurezza e dice: "vogliamo favorire condizioni di legalità, dando un segnale di attenzione e di presenza delle istituzioni in tutti i quartieri di Roma. Per questo motivo - ricorda - ho sottoscritto insieme al Prefetto, al Questore e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, un protocollo di intesa per l'attivazione nei Municipi degli 'Osservatori territoriali per la sicurezza'. Uno strumento che avrà un campo di azione più ampio rispetto al passato e ci permetterà di affrontare tematiche quali la microcriminalità, i campi nomadi, le occupazioni abusive, le situazioni di degrado e la sicurezza urbana. In costante contatto con il Comitato provinciale, l'osservatore interverrà in modo mirato sulle varie criticità creando un filo diretto con le singole realtà municipali e, dunque, con i cittadini", conclude la sindaca.