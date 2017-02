R. Liguria: Francesca Pascale non sarà nostra ospite a Sanremo

Genova, 9 feb. (askanews) - "Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, Regione Liguria precisa che la signora Francesca Pascale non risulta tra i propri ospiti alla 67esima edizione del Festival di Sanremo". Lo ha annunciato la stessa Regione in una nota, smentendo un'indiscrezione del quotidiano genovese Il Secolo XIX, secondo cui la fidanzata di Silvio Berlusconi sarebbe l'intestataria di uno dei biglietti omaggio per la serata finale del festival riservati dall'amministrazione sanremese al governatore della Liguria Giovanni Toti.