Provincia Rieti: su strade personale è all'opera da giorni

Roma, 18 gen. (askanews) - "In merito agli interventi sulle strade provinciali nelle zone interessate dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre scorsi e oggetto in queste ore di straordinari fenomeni di precipitazioni nevose, oltre che essere colpite nuovamente da nuove scosse di terremoto, è necessario sottolineare come tutto il personale, i mezzi e le ditte incaricate dalla Provincia sono all'opera da giorni come da accordi intercorsi tra Comuni, Regione, Astral e Anas". Lo riferisce in una nota il presidente della Provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi.

Oltre ai mezzi Unimog dotati di pala spazzaneve, la Provincia ha spostato da ieri sera ad Amatrice, sulla Sp 20, la sua turbina che era dislocata a Terminillo e che sta lavorando da questa mattina alle 6, mentre sulla Sp 18 di Accumoli secondo quanto deciso nelle varie riunioni intercorse, "la ditta incaricata avrebbe dovuto utilizzare una turbina messa a disposizione dall'Anas che però non è arrivata forse a causa delle difficilissime condizioni meteorologiche che stanno mettendo in ginocchio tutto il Centro Italia e non solo le zone colpite dal sisma. Per ovviare a questo problema comunque in giornata è stato deciso di spostare l'altra turbina di proprietà della Provincia, perfettamente funzionante anch'essa, da Leonessa ad Accumoli, logicamente con i tempi necessari che situazioni di straordinaria emergenza come questa richiedono. Comprendiamo la rabbia e lo sconforto - conclude Rinaldi - ma tutti i mezzi uomini e ditte della provincia sono al lavoro ininterrottamente da giorni senza lesinare sforzi e impegno".