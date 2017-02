Province, Variati (Upi): ricorreremo a magistratura contro tagli

Roma, 9 feb. (askanews) - L'Unione delle Province d'Italia è pronta a ricorrere alla magistratura ordinaria perché ritiene che ci sia "una violazione dell'articolo 119 della Costituzione" dovuta al trasferimento di alcune funzioni senza copertura finanziaria da parte degli altri livelli di governo. Di questo i presidenti delle Province discuteranno il 16 febbraio nel corso dell'assemblea nazionale che si riunirà a Roma.

A spiegarlo è stato il sindaco di Vicenza e presidente dell'Upi, Achillo Variati, che uscendo dalla Conferenza unificata, ha parlato di "nuova fumata nera sia sulla certezza di ottenere dal governo i 650 milioni di euro del cosiddetto 'fondone' e sia rispetto alla richiesta di copertura finanziaria (relativa ad altri 600 milioni di euro) per i servizi che dal primo gennaio stiamo assicurando senza avere la copertura dei fondi. È chiaro a tutti - ha aggiunto Variati - che ci troviamo in una situazione di paralisi e che non riusciamo a redigere i bilanci. Dal governo fino ad ora abbiamo avuto solo tiepide rassicurazioni, ma nessun fatto e nessuna certezza legislativa. Serve al più presto un decreto enti locali che risponda al nostro grido di dolore".