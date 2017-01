Prot. Civile: due le vittime accertate all'Hotel Rigopiano

Roma, 19 gen. (askanews) - "Sono due le vittime accertate nell'albergo di Rigopiano investito da una slavina". Lo ha detto Titti Postiglione a capo dell'Ufficio Emergenze del Dipartimento della protezione civile, nel corso dell'aggiornamento sulla situazione. I soccorsi stanno ancora lavorando per trovare le altre persone che erano presenti nella struttura. "Vorremmo che il numero delle vittime rimanesse due - ha aggiunto - ma c'è tanto tempo". "Ancora un disperso" invece per quanto riguarda la slavina a Campotosto in provincia de L'Aquila.

Per quanto riguarda genericamente le operazioni di soccorso, sono "complesse e ancora in atto e dureranno ore e ore anche perché la situazione atmosferica non è buona", ha aggiunto Postiglione. Sul fronte della corrente elettrica, invece, "il trend è positivo: se non intervengono altri fattori, entro fine giornata annulleremo il numero di disalimentazioni nelle Marche e ridurremo drasticamente quello di utenze disalimentate in Abruzzo Titti POstiglione,

"La presenza di un manto nevoso straordinario in un territorio in grande difficoltù ci impone di verificare le condizioni di sicurezza complessive - ha detto - e quindi di guardare con attenzione il tema valanghe. Le temperature si stanno alzando e questo è pericoloso per le valanghe e lo scioglimento delle nevi".